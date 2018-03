نادي الاتحاد يدين حادث احتجاز اللاعبين داخل ملعب مصراته

المتوسط :

أدان نادي الاتحاد الليبي الأحداث التي وقعت عقب انتهاء مباراة فريقي الاتحاد والاتحاد المصراتي، السبت الماضي باحتجاز اللاعبين داخل ملعب مصراتة، مؤكداً على أن هؤلاء العابثين لا يمثلون اهالي مصراتة الشرفاء.

وطالبت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد عبر بيان لها جهات الاختصاص بإيجاد حل جذري لسلامة الرياضيين والجمهور داخل الملاعب، مشددا على خطورة هذا المنحني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد النادي على أنه قلعة رياضية اخلاقية واجتماعية مساندة لكل الأندية وفي كل مدن وقرى ليبيا، لافتاً إلى أنه لن تجره فئة خارجة عن القانون إلى أي منحنى.

وثمنت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد في نهاية بيانها الشكر للاجهزة الامنية والادارية بمصراتة ونادي الاتحاد المصراتي على مجهوداتهم التي بذلوها.

