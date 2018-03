الملحق الثقافي الليببي في بولندا يثمن جهود “حراك كفي صمتا”

أكد رئيس تأسيس مستشفى اﻻورام بالجنوب وصاحب المبادرة اﻻولى في الصلح للجنوب” الهادي الصغير”،أنه سيقدم الدعم اللازم لحراك كفى صمتا على جميع اﻻصعدة ، مبديا استعداده لتمكين الحراك من رفع رسالته للوزارات لتخفيف ورفع الحمل عن المنطقة الجنوبية.

و أفاد “الصغير” خلال اجتماع عقده مع الملحق الثقافي الليببي في بولندا عبدالمجيد ابراهيم بمكتبه بمدينة طرابلس، أن توظيف الشباب يعد اساسيا لمجابهة الفساد، داعيا إياهم برسم مشروعات واضحة قابلة للتنفيذ مثل طريق ادري اوباري

من جانبه ثمن “ابراهيم” الجهود المبذولة من قبل الحراك، مضيفا بأنه سيكون عضو في حراك كفى صمتا و سيقدم الدعم اللازم للشباب

