“ممثلو الوفود المحليين” يناشدون الليبين بالتركيز على الخطوات المستقبلية للبلاد

شارك ممثلو الوفود المشاركة في الحوارات المحلية التي تيسرها الأمم المتحدة و الذين قدموا من مدن الكفرة وغدامس والزنتان وكاباو وأبوسليم وباطن الجبل، المؤتمر الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا مع عدد من المسؤولين و والقيادات التنفيذية بالدولة وذلك تحت عنوان “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”.

و أفادت البعثة الأممية، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن ممثلو الوفود استعرض تجاربه في المصالحات وابرام الاتفاقيات، داعيا الليبين كافة على بضرورة التركيز على الدروس المستقاة والخطوات المستقبلية للبلاد.

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة افتتح، أمس الاثنين، حلقة نقاش حول متغيرات المصالحة المحلية والوطنية فى ليبيا بأحد الفنادق الكبرى، لمناقشة ديناميكيات المصالحة المحلية والوطنية في ليبيا.

