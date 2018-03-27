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“سلامه” يشدد على أهمية المصالحات المحلية و السياسية بين الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا “غسان سلامة” على أهمية المصالحات المحلية و السياسية بالبلاد والمتمثلة في شرعية قبول الاخر.

و قال سلامة ، خلال مؤتمر صحفى عقده إثر الحلقة النقاشية حول ديناميكيات المصالحة الوطنية في ليبيا، “لا أدعو إلى تعايش سلمي بين أعداء كما يقول البعض، و انما ادعو إلى عيش مشترك بين ابناء الوطن و هذا هو المعني الحقيقي للصلح”

و أوضح سلامة بأن الصلح ليس مجرد هدنة مصالحة سطحية  او قبول بتعايش بارد،و إنما الصلح الحقيقي هو تواصل و تفاعل و تصاهر و إعادة اندماج داخل المجتمع الواحد، على حد وصفه.

وتابع سلامه قائلا : “لكنني لا اكتفي بهذه المصالحات التي اسميها افقية و انما ادعو إلى مصالحة عمودية ، تلك المصالحة لا تكون بين الليبين انفسهم و إنما هي تقوم بين الليبين جميعا و فكره الدولة ، فعلى الليبين ان يستعدوا لفكرة القبول و الصلح مع فكرة الدولة ، الدولة الواحدة لا الدولة المتفرقة على مؤسسات متنافرة الدولة الراعية و العادلة و القادرة و المستكفية بقدراتها لفرض الأمن على عموم الليبين”

و جدد سلامة تأكيده بأن الصلح ليس مجرد بديل أو نقيض عن الصراع، و إنماهو ارقي انواعه لانه صراع مع الذات بقبول شرعية الاخر ، مشيرا بأن هذا الصلح المرجو بين الليبين لن يتم بين يوم و اخر و انما هو مشروع حياة، و”هذا ما ادعو الليبين اليه”، بحسب قوله.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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