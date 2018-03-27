ماذا في زيارة عقوب لمركز بنغازي لعلاج السكري؟‎

عقد وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة د.سعد عقوب والوفد المرافق له مع مدير ورؤساء الاقسام والمكاتب بمركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري بمدينة بنغازي وذلك خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة بنغازي د.نادر اكويري في اطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوكيل العام لمتابعة سير العمل بالمركز ومدى تنفيذ التشريعات الصادرة عن الوزارة والوقوف عن كثب على واقع الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين والإفاء بالتزامات المركز حيال مرضى السكري.

وعقب الاجتماع قام وكيل عام وزارة الصحة بجولات ميدانية على كافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية للمركز واقتراح السياسات الكفيلة بتنفيذ الخطط المعتمدة، واقتراح تعديلها وفقاً لاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.

واطلع عقوب خلال الزيارة على مواطن الخلل بالمركز، وتقديم الاقتراحات الكفيلة لعلاجها، وحل المختنقات الطارئة للقيام بما من شأنه أن يؤدي إلى انتظام وحسن سير العمل في مركز بنغازي لعلاج السكري.

ويشار الى أن الوفد المرافق للوكيل العام يتكون من مدير ادارة المشروعات بالوزارة المهندس نوري الورفلي ومدير ادارة لموارد البشرية بوزارة الصحة الاستاذ محمد الجبالي ومدير مكتب الوكيل العام الاستاذ طارق نوح ومدير العلاقات العامة عبدالله البراني.

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