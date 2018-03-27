مديرية أمن مصراتة تؤكد تأمينها لفريق الاتحاد

وجهت مديرية أمن مصراتة، الشكر لجميع الأجهزة الأمنية “التي قامت بتأمين وضمان سلامة فريق الاتحاد من الرياضية إلى بوابة الدافنية”.

وأوضحت المديرية في بيان لها تحصلت “بوابة افريقيا الإخبارية” على نسخة منه أن المديرية وفرت حافلة تابعة لها لنقل طاقم وفريق الاتحاد من مصراتة إلى طرابلس.

كما أعلنت المديرية أنها قامت أمس بتسليم ممثلين عن نادي الاتحاد الحافلة الخاصة بالنادي بعد اصلاح الأعطاب التي لحقت بها بعد مباراة الفريق مع نظيره المصراتي.

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