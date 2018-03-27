الزنتان ترحب بالصلح مع مصراتة

أكدت مجالس الزنتان الرسمية المتمثلة في المجلس البلدي والعسكري واللجنة الاجتماعية بالإضافة إلى قبائل الزنتان دعمها للمصالحة الوطنية الشاملة مع مدينة مصراتة.

وأوضحت المجالس في بيان لها الإثنين، أنها تساند جهود المصالحة ورأب الصدع بين مدينتي الزنتان ومصراتة، وأن أي رأي مخالف لذلك لا يمثل مدينة الزنتان.

وكانت 218 قد علمت من مصادر خاصة عن تحضيرات تجرى لعقد مصالحة شاملة بين المدينتين.

وأشارت ذات المصادر إلى أن وفداً من مدينة مصراتة يُجري تجهيزاته لزيارة الزنتان بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الخلافات بين الطرفين.

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