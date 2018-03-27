المجلس البلدي في طبرق: زيارة رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام زيارة اجتماعية لا أكثر

عين ليبيا

كشف المجلس البلدي في طبرق أمس الإثنين في بيان رسمي أن زيارة رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس الجمعة الماضية لطبرق ما هي إلا زيارة اجتماعية لا أكثر.

وجاء في البيان «نؤكد بأن زيارة رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس لمدينة طبرق ما هي إلا زيارة اجتماعية لأسرة الكاتب الراحل سعيد خير الله أحد أدباء وكتاب طبرق والذي توفي قبل أسبوعين وقد زار قناة ليبيا الوثائقية والتي تتخذ من مدينة طبرق مقر لها بحكم أن ابن الكاتب الراحل سعيد خير الله يشغل منصب مدير القناة».

وأضاف البيان «أن الزيارة لم تكون رسمية وكان يوم عطلة وهو يوم الجمعة ولم يلتقي خلال هذه الزيارة بعميد بلدية طبرق أو أعضاء المجلس البلدي أو وكيل الديوان أو مسؤول من قطاعات طبرق، وأن كل ما روجت له القنوات التابعة لحكومة الوفاق بأنه عقد سلسلة إجتماعات في مدينة طبرق هي أخبار غير صحيحة والغرض منها التشويش على الرأي العام وخلق نوع من الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».

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