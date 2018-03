نشب حريق، في شاحنة محملة بمادة البنزين بمحطة وقود “فطيس” الواقعة شرق المدخل الرئيسي لزوارة.

وأفادت مصادر محلية متطابقة، اليوم الثلاثاء أن الحريق اندلع أمس الاثنين نتيجة خلل فني بالشاحنة.

وأشارت المصادر، إلى أن فرق الدفاع المدني انتقل على الفور لعين المكان، وتمكن من السيطرة على الوضع في حين لم تسجل أي خسائر بشرية.

