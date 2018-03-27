العمل والتأهيل تبحث آلية توزيع فائض الملاك الوظيفي

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، اجتماعا ضم وكيل الوزارة علي عكاشة، ومدراء كلاً من إدارة الإحالة تحت تصرف الخدمة، والشؤون الإدارية والمالية ، ومتابعة مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق، ومكتب المراجعة الداخلية والقسم المالي، لبحث آلية توزيع الموظفين المحالين خارج الملاك الوظيفي (كفائض ملاك) بوزارة العمل.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصّل عن البيانات التي أحيلت من بعض مكاتب العمل، ومناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق فضلًا عن استعدادها لعملية التوزيع، كما تم عرض العديد من المقترحات التي تساهم في حلحلة بعض العراقيل التي ستواجه المكاتب، والموظفين على حد سواء.

وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع مع وزارة المالية لمناقشة الترتيبات الخاصة بعملية التوزيع بهدف الدفع بهذا الملف بشكل يضمن السرعة في الإنجاز والجودة في العمل.

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