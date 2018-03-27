السلطات الروسية تطلق سراح مواطن ليبي محتجز بسجونها

أفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، أن السلطات الروسية أطلقت سراح المواطن الليبي عبدالرحمن فرج بيوض المحتجز في روسيا

و قال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح للرائد أن البيوض غادر الأراضي الروسية عبر مطار فنوكفا الدولي بالعاصمة موسكو على متن طائرة تابعة للخطوط التركية، مشيرا إلى الدور الدبلوماسي الذي لعبته وزارة الخارجية والسفارة الليبية بروسيا من أجل إطلاق سراحه.

يذكر أن السلطات الروسية قبضت على البيوض في يوليو الماضي؛ لمشاجرته مع مواطن روسي، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

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