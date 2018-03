غرفة الطوارئ تباشر المرحلة الثانية لأعمالها وسط بنغازي

خاص المتوسط

أعلنت غرفة عمليات الطوارئ عن انتهاء أعمال المرحة الأولى ومباشرة المرحلة الثانية من أعمالها وسط بنغازي.

وقال المنسق الإعلامي لبلدية بنغازي، سليم الشحومي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” إن غرفة عمليات الطوارئ المُشكلة بقرار عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار باشرت بتنفيذ المرحلة الثانية من عملها والمتمثلة في صيانة شبكات المياه ومياه الصرف الصحي والكُهرباء وإزالة المباني المهدمة بأزقة شوارع منطقة وسط بنغازي.

وأشار الشحومي، إلى أن اللجنة انهت أعمال أخر خطة في المرحلة الأولى من إزالة الأكوام ومخلفات الحرب بمنطقة وسط بنغازي والتي شملت عدة شوارع منها محمد موسى وشارع العقيب و فيا تورينو.

