سفير النيجر لـ السويحلي : لا توجد مجموعات معارضة مسلحة من بلادي داخل ليبيا

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي أمس الإثنين بالسفير النيجيري لدى ليبيا الحسين ملول وذلك بحضور رئيس لجنة دعم الأمن والإستقرار وعضوين عن الجنوب بالمجلس في مقره بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس مجلس الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك بالإضافة إلى الوضع الأمني على الحدود الليبية النيجيرية وملف الهجرة غير الشرعية.

السفير النيجيري نفى تواجد أي مجموعات معارضة مسلحة من بلاده داخل التراب الليبي، مؤكداً احترام النيجر لسيادة واستقلال ليبيا ودعمها الكامل للسلطات الليبية لاستعادة الأمن والإستقرار في البلاد.

كما وجه السفير النيجيري دعوةً رسمية لرئيس مجلس الدولة لزيارة النيجر ولقاء مسؤوليها للتباحث حول الأزمة الراهنة وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جانبه رحّب السويحلي بدعوة السفير النيجيري لزيارة بلاده، مؤكداً أن النيجر بلد جار وصديق مهم لليبيا التي تتأثر سلباً أو إيجاباً بالوضع الأمني في النيجر والعكس صحيح.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين خاصةً في المجال الأمني وملف الهجرة غير الشرعية، مثمناً وقوف النيجر على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا.

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