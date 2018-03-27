السفير النيجيري ينفي تواجد أي مجموعات معارضة مسلحة من بلاده ليبيا

إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة ” عبدالرحمن السويحلي ” أمس الإثنين بالسفير النيجيري لدى ليبيا ” الحسين ملول ” بحضور رئيس لجنة دعم الأمن والإستقرار وعضوين عن الجنوب بالمجلس في مقره بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى الوضع الأمني على الحدود الليبية النيجيرية وملف الهجرة غير الشرعية.

حيث نفى السفير النيجيري تواجد أي مجموعات معارضة مسلحة من بلاده داخل التراب الليبي، مؤكدا احترام النيجر لسيادة واستقلال ليبيا ودعمها الكامل للسلطات الليبية لاستعادة الأمن والإستقرار في البلاد.

كما وجه السفير النيجيري دعوة رسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة لزيارة النيجر واللقاء بمسؤوليها للتباحث حول الأزمة الراهنة وسبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة بدعوة السفير النيجيري لزيارة بلاده، مؤكدًا أن النيجر بلد جار وصديق مهم لليبيا التي تتأثر سلبًا أو إيجابًا بالوضع الأمني في النيجر والعكس صحيح، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال الأمني وملف الهجرة غير الشرعية.

كما ثمن ” السويحلي ” وقوف النيجر على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا داعيًا إياها إلى الإستمرار في هذا النهج لتشجيع الفرقاء على الحوار والتوافق.

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