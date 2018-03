خاص / المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب محمد الرحيبي، عن تمنيه أن تحل أزمة ليبيا وينتهي الانقسام السياسي.

وقال الرحيبي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” لا مانع لدي على الإطلاق من أن يصبح المجلس الأعلى للدولة غرفة ثانية مثله مثل مجلس النواب تماما … المهم حل الانسداد السياسي بين مجلسي الدولة والنواب والوصول إلى الاستفاء على الدستور والى انتخابات تنهي أزمة المواطن ”

يشار إلى أن “الرحيبي”، دعا البرلمان إلى أن يعرف قوته ويتنازل عن بعض سلطاته.

وقال الرحيبي، في اتصال هاتفي مع ” المتوسط”، ” لم ولن أفقد الثقة في أن مجلس النواب قد يستعيد بعض قوته … نعم قوته التي لم تستعمل على الإطلاق … نعم لم يستعملها ابدا … ولم يسمح له باستعمالها … والآن حان زمن إبراز قوة الشرعية والرقابة … وبذلك سيستعيد ثقة المواطن الذي يؤمن بتجربتنا الديمقراطية الوليدة ”

وأكمل ” لقد تكالبت قوى عدة على إجهاض تجربتنا … تجربة الانتخابات وبالتالي لا بأس أن يحني مجلس النواب الرأس ويدعو الأطراف المعنية بالصراع السياسي الذي لم يحسم وسيتواصل … يدعوها من أجل مصالح الوطن السيادية والحيوية العليا الى قبول تولى مجلس القضاء الأعلى الإشراف على المؤسسات السيادية كافة بما في ذلك الهيئة العليا للانتخابات لمدة يتم ضبطها وتحديدها “.

The post ” الرحيبي” يقترح حل لأنهاء حالة الانسداد بين مجلسي النواب والدولة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية