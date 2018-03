خاص / المتوسط

وصلت الاثنين الى مطار الكفرة طائرة شحن عسكرية قادمة من العاصمة طرابلس.

وقال مدير قطاع الصحة بالكفرة، إسماعيل العيضة، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الشحنة تحتوي على مستلزمات طبية وسيارة مبردة لصالح الخدمات الصحية بالكفرة وشحنة انسولين خاصة بمركز الكفرة للسكري .

The post وصول شحنة مستلزمات طبية إلى الكفرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية