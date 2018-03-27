شباب المنطقة الوسطى يطالبون بدور في المصالحة

أكد المشاركون في الملتقى الأول للشباب بالمنطقة الوسطى، الذي عقد أمس الإثنين، بزليتن، أهمية دور الشباب في تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي بين الليبيين.

وطالبت التوصيات التي صدرت في ختام الملتقى على عقد مزيد من الملتقيات لنشر ثقافة التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وخلق فرص العمل أمام الشباب، وريادة الأعمال.

ودعا المشاركون في المتلتقى إلى فتح قنوات للحوار بين شباب ليبيا بخصوص ملفات المصالحة الوطنية ، والعمل على إزالة أجواء الاحتقان والتوتر بين المدن والمناطق الليبية.

وانعقد الملتقى الأول للشباب بالمنطقة الوسطى بقاعة ديوان بلدية زليتن بدعوة من مجلس شباب زليتن، و بالتعاون مع المنظمة الليبية للتنمية المستدامة .

وناقش الملتقى الذي انعقد تحت شعار ” الشباب هم صناع الحياة” عدد من القضايا التي تهم الشباب الليبي في المنطقة الوسطى خاصة والبلاد عموما.

وشارك في الملتقى وفود شبابية من مدن المنطقة الوسطى من مصراتة وسرت والجفرة وبحضور فعاليات شبابية من عدة مدن ليبية من بينها زليتن وطرابلس وبني وليد وقصر الأخيار ومسلاته والزاوية والجميل ودرج.

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