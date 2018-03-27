عمران توجه رسالة لمجلس النواب بشأن "قانون الاستفتاء"

أعربت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، عن “استغرابها الشديد، بشأن تصريحات بعض النواب حول وجود مذكرة تصاغ ليتم تضمين ملاحظات البرلمان على مشروع الدستور، حتى تقوم الهيئة التأسيسية بصياغة مشروع الدستور بتعديل المشروع وفق هذه الملاحظات.

وقالت عمران، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”: “أين كنتم يا سادة عندما كانت الهيئة التأسيسية تمارس أعمالها منذ ثلاث سنوات، وكانت تستقبل الوفود والمقترحات من أنحاء ليبيا كافة، وأين كانت ملاحظاتكم ومقترحاتكم على مخرجات عمل اللجان النوعية للهيئة، ومخرجات لجنة العمل الأولى، والثانية ومخرجات لجنة التوافقات الدستورية التي تم نشرها جميعا، وتلقت الهيئة بشأنها العديد والعديد من الملاحظات والدراسات النقدية بشأنها” على حدّ قولها.

مؤكدة أن “مشروع الدستور لم يعد ملكا للهيئة الآن، بل ملك للشعب الليبي بعد أن تم إصداره بإجراءات صحيحة، وإزالة العوائق القانونية المثارة حياله” وفق تعبيرها.

واختتمت عمران، تصريحها موضحة، أن “مشروع الدستور، الآن بانتظار إصدار قانون الاستفتاء لعرضه على الشعب صاحب الحق في تقييمه وقول كلمة الفصل فيه”

مضيفة: ” توقفوا عن التحجج والمماطلة وبادروا بإصدار قانون الاستفتاء حتى يتم إنهاء المراحل الانتقالية بدستور دائم للبلاد”.

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