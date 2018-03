المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه قامت بإرسال فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع الأودية بمنطقة سرت وذلك للقيام بأعمال صيانة أحد الخطوط الهوائية المغذية لمساكن المواطنين بمنطقة أبو هادي.

وأوضحت العامة للكهرباء، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود الشركة في القيام بأعمال الصيانة الدورية بكافة المناطق.

