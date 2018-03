المتوسط:

فاز منتخب أوكرانيا لكرة القدم، على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في مدينة لييج البلجيكية.

وتأتي المباراة كاختبار أخير للمنتخب الياباني قبل إعلان مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش القائمة الأولية للفريق استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا.

