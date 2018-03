المتوسط:

طالبت مديرية أمن طرابلس، سائقي السيارات والشاحنات بعدم استخدام السرعة على الطرق العامة، بسبب وجود انزلاقات سببتها غزارة الأمطار التي تشهدها المدينة خلال تلك الفترة.

وقال مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، عبر بيان تحذيري للسائقين، «نظراً لنزول الأمطار الكثيفة على العاصمة، تنوه مديرية أمن طرابلس المواطنين سائقي المركبات الآلية أخذ الحيطة والحذر وعدم الإسراع على الطريق».

وأوضح مكتب العلاقات العامة بالمديرية، في بيانه الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة سببت انزلاقات مرورية وعدم وضوح الرؤية، وأنه من منطلق السلامة نحذر السائقين من السرعة لتفادي الحوادث التي يمكن أن تسببها تلك الحالة».

وقال المتحدث باسم مديرية أمن طرابلس عبد الباسط الطبال، في تصريحات صحفية، «إن الطرق الرئيسة في مدينة طرابلس وبالأخص الطريق السريع تعد خطرة في هذه الأثناء، مطالبا بعدم دخول إلى المستنقعات والبرك المائية التي تشكلت نتيجة نزول الأمطار لعدم قدرة المديرية على إخراج السيارات العالقة بسبب ضعف الإمكانيات».

The post أمن طرابلس يحذر السائقين من السرعة بسبب حالة الطقس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية