‏ «الخبرة القضائية» بطبرق يعلن انطلاق البرنامج التثقيفي بالمركز

أعلن مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق، اليوم الثلاثاء، انطلاق البرنامج التثقيفي التوعوي الذي يستهدف الخبراء والموظفين بالمركز.

وقال مدير مكتب الدراسات والبحوث بالفرع، في بيان للمركز اليوم، «إن البرنامج يكون متواصلا على مدار العام وهو عبارة عن مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل وكذلك عرض البحوث العلمية المنجزة من قبل الخبراء ومناقشتها».

وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت بعد الاجتماع الأول لهذا العام لمركز الخبرة القضائية والبحوث بمدينة البيضاء التي طالب فيها مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي من جميع فروع ليبيا التركيز والاهتمام بالجانب البحثي والاشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجال الخبرة وحث مدراء الفروع على تنظيم مثل هذه الندوات وورش العمل.

وأشار المركز إلى أن البداية كانت مجموعة من المحاضرات في نشأة وتطور الخبرة القضائية في ليبيا واختصاصات الخبير القضائي وكذلك في صفة مأمور الضبط القضائي، التي قام بتقديمها صالح عبدالكريم رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة طبرق.

