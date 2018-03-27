النعاس يوجه رسالة لأمين عام الجامعة العربية

وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، طالبه خلالها باتخاذ الإجراءات المناسبة للحدّ من التدخل في شؤون الشعب الليبي، ومساره التأسيسي.

وعلق النعاس، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، ردا على تصريحات ، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي الأخيرة حول الدستور- قائلا: “يجب على الجمالي، أن يعرف أن رأيه واعتقاده في “مشروع الدستور” لا قيمة له على الإطلاق لأن الكلمة الفصل هي للشعب الليبي، وأنا أطالب الجمالي بتقديم اعتذار واضح للشعب الليبي عن كل ما قاله في حق هذا الشعب ومحاولة ممارسة الوصاية عليه”.

مؤكدا في رسالته التي وجهها لـ “أبو الغيط”، على رفض الشعب الليبي لمحاولة فرض الوصاية عليه أو مصادرة حقه في تقرير مصيره، مطالبا بتمكين الليبيين من ممارسة حقه الدستوري في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي انتخابا حراً سريا مباشراُ، وإبداء رأيه فيه وقول كلمته الفاصلة، وفق تعبيره.

واختتم النعاس تصريحه قائلا “لا مصادرة لحق الشعب في قول كلمته وإبداء رأيه، ولا وصاية عليه من أي جهة محلية أو أجنبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية