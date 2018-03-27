السفير البريطاني يؤكد وقوف بلاده مع ليبيا في محاربة الإرهاب

بنغازي 27 مارس 2018 (وال)- أكد سعادة السفير البريطاني لدى ليبيا فرنك بيكر، من مدينة بنغازي أن بريطانيا تقف مع الليبيين صفا واحدا في محاربة الإرهاب.

وأكد السفير البريطاني في تسجيل مرئي من مدنية بنغازي عبر حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن موقف بلاده مسانداُ لليبيا ، في بناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

يشار إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى استقبل صباح اليوم الثلاثاء ، سعادة السفير البريطاني لدى ليبيا السيد فرانك بيكر فور وصوله إلى مدينة بنغازي. (وال – بنغازي) هــ ع/أ د

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