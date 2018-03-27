السفير الروندي لدى ليبيا في ضيافة جامعة طرابلس

عين ليبيا

استقبل رئيس جامعة طرابلس «أ.د نبيل النطاح»، بمكتبه برئاسة الجامعة اليوم الثلاثاء، السفير الروندي لدى ليبيا السيد «شيخ صالح هاييمانا».

حيث حضر الاستقبال السيد وكيل الشئون العلمية لجامعة طرابلس أ.د.المبروك فارس، ووكيل الجامعة للكليات الطبية أ.د.عبدالرزاق العوزي، هذا ورحب رئيس الجامعة بالسفير الروندي، والسيد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة د.عبدالسلام عمارة، والأستاذ إيهاب الفطسيي، من مكتب التعاون الدولي، وأثنى على دور بلاده في الوقوف مع ليبيا خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً.

من جانبه رحب السفير بهذا اللقاء وابدى سعادته بزيارة جامعة طرابلس خصوصاً وانه من خرجي ليبيا، وأكد بأنه يسعى إلى مساعدة الليبين بكل ما يملك، ودعا إلى نسخ التجربة الروندية في المصالحة ولم الشمل من أجل بناء الدولة الليبية، وأكد على أهمية دور جامعة طرابلس في المساهمة بالنهوض بليبيا واستقرارها.

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