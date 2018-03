«الرقابة الإدارية» ترفع الوقف الاحتياطي عن رئيس «العامة للكهرباء»

المتوسط

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية الإثنين بيانا برفع الوقف الاحتياطي عن العمل بحق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة.

وأكد رئيس مكتب إعلام الهيئة أيمن جليدي، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار ألغي بعد امتثال عبد المجيد حمزة للتحقيق ولم تثبت عليه أي مخالفات.

وكان رئيس هيئة الرقابة الادارية، نصر علي حسن، قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة عن العمل احتياطيا لدواعي المصلحة العامة.

