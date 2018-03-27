شموس ليبية تشرق بيوم المسرح العالمي

في يوم المسرح العالمي، أعلن المخرج “أحمد إبراهيم” تأسيس فرقة مسرحية باسم “شموس”، ووصفها بأنها امتداد لتجارب ليبية سابقة.

ويشرف المخرج على التفاصيل النهائية لعمله الفني الأخير الذي تنتجه 218، والذي سيعرض في رمضان القادم.

وقال المخرج في تصريح لـ218: ” نسعى للاقتراب أكثر من ناسنا وجمهورنا، وأن نتمرد على هذا الواقع المتردي الذي نعيشه اليوم، والذي يحتاج لثورة ثقافية عارمة تكتسح كل شيء لا يصلح للبقاء”.

وستقدم الفرقة بحسب المخرج أعمالاً اجتماعية ساخرة، كما سيكون مقرها في مدينة المرج، قال إنها ستكون امتداداً لمسرح برقة التجريبي، ومختبر العلاقي للفنون الدرامية الليبية.

وكشف أن أول أعمال الفرقة ستكون مسرحية “حلابة القمر” وستؤديها “يقين عبد الحميد” وسوف تكون من إخراجه.

ولأحمد إبراهيم تجارب فنية عديدة مسرحياً وتلفزيونياً، مثل وأخرج العديد من الأعمال، من أبرزها مسرحية المسخ التي مثلها وأخرجها، كما أخرج مسرحية “الناقوس” التي مثلها علي القديري وجمال زايد وسلوى المقصبي والطفل عبد الرحمن طه.

ووصف المخرج تأسيس الفرقة بأنها حلمه قائلاً: “منذ نعومة أظافري وأنا أعمل بهذا المجال، وتخصصت فيه، والآن وفي خمسينية العمر، وبعد صراع وعناء مع إدارات الفرق ومؤسسات الدولة التي أجهضت أحلامي الفنية، قررت تكوين مسرح الشموس”.

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