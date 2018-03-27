طرابلس: أعضاء من مجلسي النواب والدولة عن الواحات يلتقون المجبري

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن مناطق الواحات في الجنوب الشرقي للبلاد.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ضم عضو مجلس النواب محمد دومة، وعضوي المجلس الأعلى للدولة السنوسي القمي وجميلة عثمان.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع استعرض الوضع العام للدولة في كافة المجالات، وجرى خلاله مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الدائرة الانتخابية الرابعة ومنطقة الواحات بالجنوب الشرقي.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، أكد خلال الاجتماع على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لمواطني المنطقة سواء الخدمية منها والصحية.

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