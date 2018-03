مفاجآت جديدة تكشفها تحقيقات «المدعي العام الإيطالي» في قضية اختطاف 4 مهندسين إيطاليين في ليبيا

رصد وترجمة المتوسط:

نشرت وكالة أنسا الإيطالية تفاصيل جديدة من تحقيقات المدعي العام الإيطالي مع ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، في قضية تورطهم باختطاف 4 عمال من شركة بوناتي الهندسية الإيطالية العاملة في قطاع النفط والغاز بالدولة الليبية، إضافة إلى المُمثل الليبي للشركة بمدينة صبراتة عام 2015.

وبحسب تقرير نُشرته «وكالة أنسا الإيطالية» بروما، الثلاثاء، 27 مارس، ورصدته وترجمته صحيفة «المتوسط»، «فإن المدعي العام الإيطالي، طلب، اليوم الثلاثاء، أحكام الاتهام الخاصة بالمتهمين الثلاثة، الذين تمَّ توقيفهم في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة خطف عمال شركة «بوناتي» الأربعة، والذين اعترفوا بالجرائم الموجهة إليهم خلال التحقيقات.

وأعلنت الخارجية الإيطالية اختطاف 4 من رعاياها في ليبيا، ويتعلق الأمر بموظفين لشركة بوناتي لأعمال البناء، وقد تمَّ اختطافهم قرب مجمع مملوك من قبل شركة إيطالية للنفط والغاز في منطقة مليتة.

ولفتت «أنسا الإيطالية» إلى أنه تم خُطف 5 من الشركة وهم: «فوستو بيانو، وسالفاتور فايلّا، وفيليبو كالكانو، وجينو بوليكاردو» بمدينة صبراتة في 19 يوليو 2015، حيث قتل «بيانو وفايلا» في 3 مارس 2016 خلال تبادل لإطلاق النار، في عملية مسلحة لمحاولة إطلاق سراحهم، والذي تم خلالها تحرير كل من «كالكانو وبوليكاردو».

وقال أحد المحررين ويدعى «بوليكاردو»: «إنه بعد اعتقال ثلاثة من عناصر داعش في ليبيا للخمسة التابعين لشركة “بوناتي” علمت أننا كنا في أيدي داعش، وأن شبكة الخاطفين ربما تكون أوسع من الثلاثة الذين أوقعونا في الأسر».

واتهم «بوليكاردو» الثلاثة الذين نسبهم لتنظيم «داعش» الإرهابي بالقيام بعمل إرهابي باختطاف وأربعة من زملائه في العمل»، حيث أن القضية تفاقمت بسبب مقتل اثنين من الرهائن.

ويقبع المتهمون الثلاثة في السجن في طرابلس بتهم أخرى، وهم: «يوسف الذواودي، سائق المركبة التي كانت تقل الإيطاليين أثناء اختطافهم، وأحمد الذواودي وأحمد الشرو»، الذين اعترفوا خلال التحقيقات، بأن العمال الأربعة تم اختطافهم كرهائن للحصول على فدية لتمويل الجماعة الإرهابية «داعش».

وأكد المتهمين الثلاثة، خلال التحقيقات أنه لم يتم دفع أي فدية من أجل الإيطاليين، فيما تزعم التقارير بأن 10 أشخاص آخرين شاركوا في عمليات الاختطاف، وماتوا جميعًا في عملية تحرير المختطفين.

