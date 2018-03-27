الشركة العامة للكهرباء تطلق الحملة الثالثة لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار “ولا تسرفوا”

بنغازي 27 مارس 2018 (وال) – نظمت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء في كلية الإعلام جامعة بنغازي ندوة للتثقيف بترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار “ولا تسرفوا”.

تأتي الندوة ضمن الحمله التي أطلقتها الشركة العامة للكهرباء لزيادة الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المواطن في دعمه لاستقرار التيار الكهربائي وتقليل ساعات طرح الأحمال.

وقال مدير إدارة التخطيط بالشركة العامة للكهرباء المهندس سالم العبيدي لوكالة الأنباء الليبيه إنّ رفع الوعي بأهمية تطبيق ترشيد الطاقة والحفاظ عليها يسهم بصورة فعالة باستمرار توفير الطاقة بشكل مباشر وأكثر تأثيراً.

وأضاف العبيدي أن الحفاظ على الطاقة لم يُعد من الكماليات أو الأمور غير الضرورية، لذا لدينا جميعاً مسؤولية حقيقية في الحفاظ على موارد الطاقة لصالح الأجيال القادمة.

وتابع مدير إدارة التخطيط بالشركة العامة للكهرباء أن هذه الموارد ثمينة وحيوية لحياتنا، لذا يجب علينا التأكد من استخدامها بشكل فعال وكفء، وهو ما سيعود بالفائدة على كل فرد من أفراد المجتمع.

وفي السياق، قال رئيس مكتب النشاط في الشركة العامة للكهرباء منصور الفزاني إن الحملة تأتي في محاولة لجذب تعاون المواطنين في خفض الأحمال وتوعيتهم بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة بحيث تتناسب مع الوضع الحالي للشبكة وقدرتها الإنتاجية المتاحة.

وتابع الفزاني أن الحملات السابقه لاقت استجابة من قبل المواطنين الذين أكدو عدم درايتهم المسبقة بخطورة عواقب أهمالهم لترشيد استهلاك الطاقة.(وال – بنغازي) ب ع/ أ د

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