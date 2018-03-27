رئيس مركز الخبرة والبحوث يتفقد سير العمل بفرع مركز الخبرة بنغازي

بنغازي 27 مارس 2018 (وال) – تفقد رئيس مركز الخبرة والبحوث بوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عمر الحجازي خلال جولة له فرع مركز الخبرة القضائية والبحوث بنغازي الكبرى .

وقال مسؤول الإعلامي المكلف بالفرع عبد السلام المسلاتي: إن الدكتور عمر الحجازي اطلع خلال الزيارة على سير العمل بالمركز، رفقة مدير إدارة التحاليل الجنائية بالمركز بوبكر شحات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز أسامة شعيب ونيس، بحضور السيد الخبير القضائي وليد الدينالي مدير فرع مركز الخبرة القضائية والبحوث بنغازي الكبرى والموظفين والخبراء التابعين للفرع .

وعلى هامش الزيارة عقد رئيس مركز الخبرة والبحوث اجتماعًا موسعًا بمدري الأقسام والمكاتب بالفرع لبحث آخر سير العمل بالمركز .

وأوضح المسلاتي أنه تم أداء اليمين القانوني لعدد “25” موظف بصفة مساعد خبير بفرع مركز الخبرة القضائية والبحوث بنغازي الكبرى . (وال – بنغازي) ع م

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