عقوب يبحث وضع اللمسات الأخيرة لتفعيل عمل قسم النساء والولادة في مستشفى توكرة

توكرة 27 مارس 2018 (وال) – بحث وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب وضع اللمسات الأخيرة لتفعيل عمل قسم النساء والولادة في مستشفى توكرة.

واستعرض عقوب خلال زيارته للمستشفى اليوم الثلاثاء كيفية الاتفاق على صرف ميزانية للباب الثاني لتفعيل قسم النساء والولادة في المستشفى.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة أن زيارته الْيَوْمَ هي لوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح القسم وتفعيله، ولتفقد أوضاع المرافق الصحية في البلدية.

ومن جهته تقدم عميد بلدية توكرة محمود سليمان سعد بخالص الشكر والتقدير على الزيارة التي قام بها السيد الوكيل طالبًا تفعيل قسم النساء والولادة الذي تم تجهيزه من قبل البلدية.(وال – توكرة) م ك/ أ د

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