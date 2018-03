المتوسط:

أصدر المجلس المحلي لمدينة درنة وضواحيها، بيانًا، اليوم الثلاثاء، يُؤكد فيهِ أنَّ المجلس يُمارس اختصاصات مجالس البلدية.

وأضاف «المجلس المحلس لمدينة درنة»، أنَّه من دواعي المصلحة العامة، نأمل منكم التنسيق التام مع المجلس المحلي درنة، في ممارسة أعمالكم، وموافاتنا بصورة من رسائلكم ومكاتباتكم للوزارات المختلفة حتى يتسنى لنا متابعتها، وذلك انطلاقًا من دور المجلس المحلس الرقابي والإشرافي على القطاعات وفقًا للائحة الداخلية للمجالس المحلية رقم 176 لعام 2011.

The post «درنة» تُطالب مسئولي القطاعات العاملة بالمدينة التنسيق مع المجلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية