نجاة آمر الكتيبة 152 من حادثة إطلاق النار عليه

أدانت قبيلة أزوية ممثلة بالمجلس الأعلى السياسي والاجتماعي للقبيلة، الاعتداء الإجرامي الذي استهدف الرائد حكيم أمعزب الزوي، آمر كتيبة 152 مشاة بمدينة اجدابيا. واستنكرت قبيلة أزوية في بيان تلقت بوابة افريقيا الإخبارية نسخه منه هذا العمل الإجرامي، والذي يهدف إلى زعزعة الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي .

وعبر المجلس الأعلى عن سعادته وفرحه بنجاة الرائد حكيم أمعزب من حادثة الاعتداء، مؤكداً انه بخير وفي تمام الصحة والعافية، وقد تم التعرف على الجاني ، وهو الان بين ايدي العدالة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه . في ذات السياق أكد شهود عيان و جيران الرائد حكيم أمعزب لبوابة افريقيا الإخبارية نجاة أمعزب من حادثة إطلاق نار تعرض لها في ساعة الصباح الأولى من يوم أمس الاثنين أمام منزلة، من قبل أحد الأشخاص قيل انه في حالة سكر وقد تم التعرف عليه وضبطه من قبل الجهات الأمنية وهو الان في السجن ، على حد قولهم .

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