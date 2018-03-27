دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يلتقي في بنغازي بمجلس حكماء وأعيان ومشائخ المدينة

بنغازي 27 مارس 2018 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني صباح اليوم الثلاثاء في مقر إقامته بمدينة بنغازي مجلس حكماء وأعيان ومشائخ المدينة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ومعالي وزير الحكم المحلي السيد محمد الفاروق المهدي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار.

وأعرب الوفد المكون من نحو 50 عضوا برئاسة رئيس المجلس العمدة عبد السلام عبدالعاطي البرغثي عن غامر سعادتهم بالإنجازات التي أتمتها الحكومة خلال الأسبوع الجاري عبر افتتاح وتدشين مشاريع خدمية وأمنية في المدينة.

ودعا الوفد دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني للانتقال والعمل من مدينة بنغازي هو وكافة أعضاء الحكومة، مؤكدين أن المدينة تنعم بالأمان والطمأنينة بعد الانتصار على قوى الشر والتطرف.

وأكد الوفد لدولته أن مدينة بنغازي التي تضم مختلف التركيبات الليبية عانت كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبين ببذل مزيد من الجهد من قبل الحكومة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المدينة وسكانها، مشددين على أنهم يعملون على دعم مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه متمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية المؤقتة.

هذا وحيا دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني وفد حكماء وأعيان ومشائخ بنغازي، مثمنا دورهم في العمل على المصالحات الاجتماعية وتذليل كافة الصعاب التي تواجه السلطات في المدينة وخارجها.

وأكد دولته أن الحكومة لن تتوانى في تقديم الدعم للمدينة مؤكدا أن نحو 250 مليون سيتم تنفيذ مشروعات من خلالها في مدينة بنغازي عبر الأجسام التابعة للحكومة أو عبر لجنة إعمار بنغازي التي يترأسها وتضم الحاكم العسكري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وعميد بلدية بنغازي.

وأشار دولته إلى جملة المشروعات التي نفذتها الحكومة أو تعمل على تنفيذها في مدينة بنغازي، مؤكدا أن كل تلك المشروعات يتابعها بشكل شخصي ضماننا لسير عملها وانتهائه في حينه. (وال – بنغازي) ع م

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