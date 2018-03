«الثني» يتفقد معهد تدريب الشرطة وقسم النجدة ببنغازي

المتوسط:

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف، عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت قسم شرطة النجدة المؤقت التابع لمديرية أمن بنغازي، إضافة إلى مقر معهد تدريب الشرطة.

والتقى الثني، في الجولة التي رافقه فيها عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء، بمدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري، ورئيس قسم النجدة المقدم جمال العمامي، وذلك في مقر القسم المؤقت في مبنى كتيبة الفضيل بوعمر سابقا.

واستمع الثني، إلى تفاصيل أعمال الصيانة اللازمة للمقر المؤقت والإجراءات التي اتخذت من قبل إدارة المشروعات بوزارة الداخلية لإعادة بناء القسم مجددا في المقر السابق المهدم من قبل الجماعات الإرهابية داخل نطاق مديرية الأمن بمنطقة الهواري.

وأصدر الثني تعليماته لإعادة التصميمات الخاصة بالمقر الجديد لتستوعب إدارة القسم وضباطه وأفراده وموظفيه، بما يتماشى مع القدرة الاستيعابية والقوة الفعلية للقسم وآلياته.

كما أصدر الثني، تعليماته لإدارة الآليات والنقل لتحديث الآليات الخاصة بالقسم واستبدالها بما يواءم مع طبيعة المهام المنوطة به.

من جهتهما قدما مدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري، ورئيس قسم النجدة المقدم جمال العمامي، شرحا وافيا لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف عبد الله الثني، عن أنشطة القسم والمشكلات التي تواجهه، مؤكدين أنه يترأس الخطة الأمنية الخاصة بالمديرية ويمثلها في غرفة تأمين بنغازي الكبرى.

وأشار مدير الأمن، إلى إعادة تفعيل الشرطة، عبر قسم شرطة النجدة، والعمل على استحداث قوة لمكافحة الشغب لتكون بذلك القوة الضاربة لمديرية أمن بنغازي، فيما أكد الثني أنه سيسهل كافة الصعوبات ويذللها لنجاح عمل القسم.

عقب ذلك، أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف عبد الله عبد الرحمن الثني جولة تفقدية لمقر معهد تدريب الشرطة، بالتزامن مع دورة تدريبية للأفراد المنظمين للإدارة العامة للبحث الجنائي.

كان في استقبال الثني مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان ومدير معهد التدريب ومدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي.

وتفقد الثني، خلال الجولة المتزامنة مع تدريب دفعة جديدة للمنسبين للإدارة العامة للبحث الجنائي أعمال التجهيزات النهائية لمقر المعهد الذي أنشأته وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وأبدى الثني، العديد من الملاحظات حيال أعمال التجهيز للمباني والمرافق الخاصة بالمعهد الذي من المزمع افتتاحه رسميا من قبل دولته في منتصف شهر أبريل المقبل هو ومصنع ملابس الشرطة.

