الباروني: المصالحة بوابة بناء ليبيا

قال رئيس بلدية الزنتان مصطفى الباروني، الثلاثاء، إنه لا يوجد خيار أمام الأطراف المتنازعة سوى المصالحة من أجل نهوض البلاد، محذرا من أن الساسة يخططون للتشبث بالسلطة ومنع التقدم على المستوى المحلي.

وأكد الباروني لـ”رويترز”، “نحن نؤمن وبقوة أن المصالحة الوطنية هي بوابة لبناء ليبيا. ونحن الليبيون علينا أن نتصالح.. نقوم بجهد من أجل المصالحة الوطنية الشاملة محليا، وفي المنطقة الغربية والجنوبية بقدر استطاعتنا.”

وحذر الباروني من أن الساسة التابعين للحكومتين يحاولون وقف التقدم باتجاه الانتخابات التي تشمل انتخابات محلية على رؤساء البلدات الذين أوشكت فترات ولاياتهم الحالية على الانتهاء.

وقال رئيس بلدية الزنتان “هناك عناصر في ليبيا الذين ائتمنهم الليبيون على مستقبلهم …لا يريدون هذا الحل.. يريدون البقاء في السلطة إلى الأبد ولديهم امتيازات ولا يشعرون بمعاناة الشعب الليبي”.

وتساءل الباروني “نحن نصدر النفط كل يوم. أين يذهب المال؟”، وتابع أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في ليبيا دون توزيع الثروة بعدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية