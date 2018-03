مركز أعمال طرابلس للمشروعات الصغرى والمتوسطة يقيم دورات تدريبة لدعم ريادة الأعمال

المتوسط: مراد فهيد

إنطلقت دورة تدريبية بعنوان “دراسات الجدوى الإقتصادية”، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز أعمال طرابلس للمشروعات الصغرى والمتوسطة تحت إشراف المدرب أسعد الشكشوكي.

وتأتي تلك الدورة ضمن نشاطات المركز بالتنسيق مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغري والمتوسطة في دعم ريادة الأعمال وتطوير قدرات الرياديين فى إنشاء مشروعات ناجحة خاصة بمساعدة مركز الاعمال .

وقال مدير المركز أحمد الكالي في تصريح خاص بــ”المتوسط”، أن هذه الدورة تأتي بعد الدورة الأولى التي كانت بعنوان (الريادة والابداع وتوليد الأفكار ) و التي تهدف إلي تحسين قدرات الرياديين فى إختيار أفضل وأنجح المشاريع وذات مخاطرة قليلة .

وأكد “الكالي” أن مركز الأعمال سوف يتابع المشاريع أثناء تنفيذها وحتى بعد التشغيل لتقديم الدعم الفنى والإستشاري لها .

