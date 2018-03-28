الليبية تحمل القضية للمحافل الدولية

اختتمت لجنة المرأة في مجلس النواب، الثلاثاء، مشاركتها في فعاليات الدورة 62 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، بنيويورك.

وقالت رئيسة اللجنة وعضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، إن الفعاليات تناولت منذ انطلاقها يوم 14 من الشهر الحالي، قضايا مختلفة تتعلق بالشأن الليبي الإنساني والسياسي، وإلى آخر لقاء والذي كان مع السفيرة الأميركية لدى ليبيا.

وأضافت الصويعي أن الأوضاع في ليبيا كانت من ضمن اهتمامات الجميع، وكانت كل اللقاءات تؤكد على دعم استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها، وأن الحل ليبي ليبي.

وشاركت أسمهان بالعون، وربيعة بوراس، في عضوية اللجنة.

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