رئيس مجلس النواب يصدر هذا البيان بشأن السعودية

دان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاعتداء على الأراضي السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالصواريخ.

وقال صالح في بيان تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه ” نُدين بأشـد العبـارات الاعتداء السـافر علـى أراضي المملكــة العـربيــة السعوديــة الشقيقــة من قبــــل مليشيـــات الحوثييــن واستهــدافــها للمدنييــن والمنشآت المدنيــة بمجموعـة مـن الصـواريـخ البالســتيـة فـي استمـرار لمـا ترتكبــه هــذه المليشـيـات من جرائـم و اعتـداءات تزعزع أمـن المنطقــة ودول الجـــوار”.

وأضاف البيان “وفي الوقــت الذي نُعبـر فيه عن استنكارنـا للاعتداء على أراضي المملكــة العربيــة السعوديــة ومحاولــــة استهــداف أمنهــا، نُعـلـن عن تضامننـا الكامل والشعـب الليبي مع المملكة العربية السعـودية قيـــادةً وحكومــةً وشعـباً وحقها المشـروع في الحفـاظ على أمنــها وسـلامة أراضيـها وشعبـها والتصـدي لأي اعتـداء، ونطالــب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة اتجاه هذا العدوان” .

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