المتوسط:

أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان “مرض الفشل الكلوي والأمراض المزمنة” والتي ينظمها مكتب النشاط الثقافي والفني بإدارة النشاط والإعلام بجامعة سرت وبتعاون مع منظمة البادية للأعمال الخيرية وتنمية البشرية بقاعة القسم العام بكلية الهندسة، أمس الثلاثاء.

وتضمنت المحاضرة عرض مرئي توضيحي تثقيفي بمرض الفشل الكلوي والأمراض المزمنة وفي ختام المحاضرة تم توجيه الشكر لكل من يساهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى المصابين بمرض الفشل الكلوي والأمراض المزمنة بسرت .

وحضر الندوة عضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص المكلفه بملف الصحة ببلدية سرت.

The post جامعة سرت تعقد محاضرة تثقيفية عن مرض الفشل الكلوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية