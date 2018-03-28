حوادث الخطف و تصفية الحسابات تتصدر المشهد الليبي

أصبحت مصطلحات الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون و الافلات من العقاب قاسماً مشتركاً في حياة الليبيين ،فلا يكاد يمر يوم إلا وتسجل حالات قتل أو تعذيب أو اعتقال أو اختطاف ،فمنذ بداية الصراع المسلح في ليبيا لم يتوقف القتل خارج إطار القانون.

و قد عادت مؤخرا ظاهرة الخطف بقوة لتتصدر المشهد الليبي ،إذ تواترت خلال الأسابيع القليلة الماضية حوادث خطف كان آخرها اختطاف شقيق وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة صلاح عبد الله الصغير يوم الأحد 25 مارس 2018 ،بمدينة البيضاء ،وما يزال مصير “الصغير” غامضا.

و قبل حادثة اختطاف الصغير بعشرة أيام أختطف مجهولون ،بالعاصمة طرابلس ،المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي اللواء مسعود ارحومة الرجباني ،بالقرب من منزله بمنطقة صلاح الدين ،و لم يكد يمر أقل من أسبوع على خطف الرجباني ،حتى خطف رئيس مجلس إدارة فضائية “العاصمة”، جمعة الأسطى ،الأمر الذي وصفه متابعون بكونها “حرب تصفية حسابات مخيفة” ،اشتدّ لهيبها في وقت يطالب فيه الجميع بالتهدئة.

في أعقاب ذلك سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعقد اجتماع طارئ مع وفد من شيوخ وأعيان وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الرجبان ،انتهى بتكليف وزيري الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بالكشف عن تفاصيل واقعة الاختطاف.

وقال السراج في بيان، ،إنه “اتخذ ما يلزم من إجراءات بهدف تأمين سلامة الرجباني”، مشيراً إلى أنه “كلف وزيري الدفاع والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بالعمل على إنهاء محنته وعودته سالماً إلى أسرته ومهامه، مع تزويده بتقرير كل ساعة عن مستجدات القضية”.

وأكد السراج في ختام بيان نشر على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي “طرابلس آمنة بالفعل لكن التجاوزات قد تحدث في هذا الظرف الاستثنائي”.

و يصف الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر ،عملية خطف المواطنين في العاصمة طرابلس بكونها “مؤشر سلبي ،ورد على كل من يدعي أن العاصمة بها سيادة قانون، أو أجهزة أمنية تعمل على حماية المدنيين، أو الشخصيات العامة”.

واستغرب عبد المنعم الحر، من خطف اللواء مسعود أرحومة الرجباني المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني، وقال في حوار لصحيفة الشرق الأوسط “إذا كان المدعي العسكري يتعرض للخطف، فماذا يكون مصير الأشخاص العاديين، أو الأجانب المقيمين في البلاد، هذه كارثة بكل المقاييس”.

و يشير عبد المنعم الحر إلى أن رجل الأعمال جمعة الأسطى عاد إلى العاصمة بضمانات من المجلس الرئاسي بعد غياب 4 سنوات بألاّ يتعرض له أحد ،لكن حدث عكس ذلك ،وهو ما يفسر تغول الجماعات الارهابية المسلحة و سيطرتها على العاصمة طرابلس ،مستغلة الهشاشة الأمنية و غياب سلطة الدولة.

وفي مطلع مارس الحالي اختطف مجهولون أحد المهندسين الباكستانيين من العاملين بإحدى شركات الخدمات النفطية في حقل الفيل القريب من مدينة أوباري ،قبل أن يطلق سراحه بعد أيام ،وقالت الشركة في بيان إدانة حينها إن “خطف المهندس الباكستاني شهد عبد السلام يعتبر دليلاً قاطعاً على أن القطاع يتعرض لهجمة شرسة تريد النيل منه كي تعود الفوضى ووقف الحقول وتدني الإنتاج”.

و يرى مراقبون أن ما يحدث الآن من عمليات خطف يتم وفقا لدراسة جدوى لتحديد المكاسب من وراء الشخص المخطوف ،فلم يعد الأمر مقتصرا على عمليات خطف عشوائية على أساس الهوية ،إنما صار الخطف من أجل تحقيق مكاسب مالية تصل احيانا إلى ملايين.

طيلة الأعوام السابقة ومنذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي ،شهدت جل مدن ليبيا “طرابلس و الزاوية و ورشفانه ودرنة وبنغازي و الكفرة وسبها وسرت” عمليات خطف واحتجاز لرهائن ،وذلك بناءً على مواطنهم الأصلية أو انتماءاتهم السياسية الظاهرة ، في سلسلة من الهجمات الانتقامية المتبادلة.

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