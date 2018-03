المتوسط:

شارك عدد كبير من عشاق الفن الرابع من مسرحيين ونقاد وباحثين عرب وأجانب في افتتاح الدورة السابعة عشرة لمهرجان 24 ساعة مسرح دون انقطاع بمدينة الكاف في شمال غرب تونس.

ويشارك المخرج الليبي عز الدين المهدي في الدورة السابعة عشرة لمهرجان «24 ساعة مسرح دون انقطاع» بمسرحية «عفوا أبي»، من بين العروض التي يقدمها المهرجان.

كما تقدم المخرجة سيرين قنون مسرحية «نوار الملح»، و«ميزاجور» من إخراج عبد الفتاح عشيق من المغرب، ومسرحية الأطفال «العم أمين» لفرقة الأراجوز والعرائس المصرية، إخراج ناصر عبد التواب ومسرحية «حكي قبور» لمحمد خميس من فلسطين.

وقبل الافتتاح الرسمي للدورة نظم المهرجان ورشة تدريبية بعنوان «الجسد والفضاء المتوسطي» وأخرى بعنوان «الرقص والأغنية الفلكلورية» وندوة فكرية تحت عنوان «المسرح العربي والواقع: جدلية النسخ والفسخ» إضافة إلى عروض موسيقية.

تجدر الإشارة إلى أن مسرحية «عفوا أبي» من تأليف الكاتب الراحل على الجهانى، ومن إعداد وتجسيد الفنان عبد الباسط الجارد، وتولى مهمة إخراجها المخرج عزالدين المهدى، والفنان والمخرج عبدالسيد آدم.

The post ليبيا تشارك بـ«عفوا أبي» في مهرجان «24 ساعة مسرح» بتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية