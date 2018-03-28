اجتماع لحل أزمة وصُول «الوقود» إلى الجنوب بشكل جذري

عين ليبيا

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 و بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو وزير الحكم المحلي ووزير الاقتصاد، ووزير الداخلية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووكيل وزارة الاقتصاد ورئيس شركة البريقة لتسويق النفط وشركات التوزيع الوقود وعمداء بلديات الجنوب.

حيث تناول الاجتماع مناقشة آلية إنهاء أزمة الوقود بالجنوب بشكل نهائي وجذري ووضع ضوابط لذلك بالتنسيق مع الجميع، على أن يتم تزويد الوقود من مصراته وصولا إلى الجفرة وكل بلدية تستلم مخصاصتها من الوقود من الجفرة ويتحمل عمداء بلديات الجنوب التنسيق لوصول الوقود لبلدياتهم و تأمينها.

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