«الثني» يفتتح ويقر جملة من المشروعات في منطقة النواقية

عين ليبيا

أجرى رئيس مجلس وزاراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني صباح أمس الاثنين جولة في منطقة النواقية الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة بنغازي دشن خلالها العديد من المشروعات الخدمية للمنطقة وافتتح مشاريع أخرى وذلك ضمن الجولة التي يجريها في المدينة منذ الجمعة الماضية.

وفور وصوله للمنطقة افتتح الرئيس مقر محطة الكهرباء بمنطقة النواقية بعد إنشائها من قبل الحكومة، وذلك رفقة نائبيه لشؤون الخدمات، والهيئات معالي الدكتور عبدالسلام البدري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

وكان في استقبال الرئيس والوفد الحكومي المرافق له أعيان ومسؤولي المنطقة الذين قدموا شرحا وافيا عن معاناة المنطقة ووقوفها في وجه الإرهاب رغم تعرضها للعديد من الهجمات استشهد على إثرها 35 شابا ورجلا من رجال المنطقة.

وحيا صمود هذه المنطقة، مدشنا خلال هذه الجولة التي رافقه فيها أيضا وزير الحكم المحلي محمد الفاروق المهدي، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق علي كوصو، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء، مدشنا مشروع إنشاء مركز شرطة النواقية من قبل إدارة المشروعات بوزارة الداخلية بعد تدميره من قبل قوى الإرهاب والتطرف.

كما وضع والوفد المرافق له حجر لمشروع تغذية منطقة النواقية بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي بتنفيذ شركة الأشغال العامة بإشراف وزارة الحكم المحلي في الحكومة.

كما دشن ضمن المشاريع الخدمية للحكومة في مدينة بنغازي، بوضع حجر الأساس مشروع رصف وصيانة الطرق الداخلية والفرعية للمنطقة بتنفيذ جهاز تنفيذ مشروعات الموصلات والنقل بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للمواصلات والنقل، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع تركيب الإنارة بالمدخل الرئيسي والشوارع الفرعية للمنطقة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له جولة داخل المقر المخصص لبناء 5000 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان النازحين والذي من المزمع إنشاؤه في منطقة النواقية، وتفقد المساحة المخصصة بعد إجراء التجهيزات اللازمة من قبل الهيئة العامة للإسكان والمرافق للمشروع الذي خصص له مجلس وزراء الحكومة المؤقتة مبلغا وقدره 250 مليون دينار ليبي.

وأصدر الرئيس تعليماته المباشرة والفورية للتعاقد بشكل عاجل مع الشركات الوطنية القادرة لعملية البناء على أن يتم تسييل 15 في المئة من القيمة المخصصة للمشروع بعد إجراء عمليات التعاقد وفقا للنظم واللوائح السارية.

وشدد على ضرورة الانطلاق بالعمل في بناء المشروع قبل شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن ظروف النازحين لم تعد تحتمل الانتظار في البيوت المؤجرة والمخيمات كما في حالة نازحي تاورغاء.

وأكد على ضرورة مراعاة الخصوصية الليبية في خرائط البناء بما يتلائم مع العادات والتقاليد، ولضمان عدم تحويرها من النازحين في حال عدم ملاءمتها لظروف معيشتهم.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له جولة إلى مركز شرطة المقزحة الواقع في الجنوب الشرقي لمدينة بنغازي، وذلك لاستهدافه من قبل وزارة الداخلية في أعمال الصيانة وتفوفير الإمكانيات اللازمة لتشغيله.

واستمع إلى شرح واف إلى أبرز الاحتياجات للمركز متعهدا بتلبيته وإدخاله في أعمال الصيانة بشكل مستعجل.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني كان قد دشن وافتتح العديد من المشاريع في مدينة بنغازي خلال الأيام الثلاثة الماضية ضمن القيمة المخصصة للمدينة من قبل الحكومة والمقدرة بأكثر من 134 مليون دينار غير القيمة المخصصة من لجنة إعمار بنغازي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الأركان العامة وعميد بلدية بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا