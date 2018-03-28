سفارة «بنغلاديش» بليبيا تحتفل بعيد استقلالها

عين ليبيا

احتفلت سفارة جمهورية بنغلاديش بعيد استقلالها السابع والستون مساء أمس الاثنين 26مارس2018 وذلك بفندق الريدسون بلو (المهارى) بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووزير العمل المهدى الأمين وأعضاء اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة ممثلة فى محمد الهدار وأكرم الكاتب ومدير إدارة المراكز الثقافية عمران شنيشع وبحضور لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي الموجودين بليبيا.

وتحدث سفير دولة بنغلاديش مرحبا بالحضور وقدم نبدة مختصرة عن تاريخ دولة بنغلاديش ويذكر أن جمهورية بنغلاديش الشعبية تقع فى جنوب شرق آسيا وتحدها الهند من كل الجهات ماعدا جهة أقصى الجنوب الشرقى التي تحدها دولة بورما.

وأسست الحدود الحالية لها مع تقسيم البنغال والهند عام 1947 عندما أصبحت الأقليم الشرقى لدولة باكستان وانفصلت عن باكستان الشرقية وقيام دولة بنغلاديش.

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