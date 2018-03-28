المريمي ينفي تعرّض عقيلة صالح لوعكة صحية

نفى المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي ،ما راج من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ،حول تعرّض رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لوعكة صحية.

وقال المريمي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،إن المستشار عقيله صالح موجود بمقر اقامته بمدينة القبه ويتمتع بصحة جيده و مارس عمله بشكل عادي حتى ساعة متأخرة من المساء وان ما ورد من اخبار كاذبه حول حالته الصحية لا اساس له من الصحة .

و دعا المريمي وسائل الاعلام إلى تحري الدقة و المصادقية في الاخبار ،ونقلها من مصادرها في مجلس النواب من المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي او من المتحدث الرسمي بأسم مجلس النواب عبدالله ابليحق.

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