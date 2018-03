في استطلاع رأي لـ«المتوسط»…«السراج» خرب البلاد وشرعن الميليشيات.. ومواطنون: اصبروا عليه 42 عاما

المتوسط :

في استطلاع للرأي أجرته المتوسط، للتعرف على رأي المواطنين حول حجم إنجازات رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج ” على أرض الواقع منذ توليه الحكم في عام 2015 و حتى الآن.

و أوضح الاستطلاع الذي يحمل عنوان ” ماهي إنجازات فايز السراج؟” و الذي شمل قطاع عريض من المواطنين بمختلف المدن،- اوضح- أن النتائج آتت بردود فعل متبيانة مابين المؤيد لوجود إنجازات له و المعارض لكونه بحاجة إلى ” الصبر 42 عام عليه لرؤية إنجازاته” بحسب تعبير أحد المواطنين .

قال المواطن “عبد السلام جمعة” من بنغازي أن وجود السراج هو إعادة للاستعمار الإيطالى إلى ليبيا، متهما أياه بنهب المال العام من قبل مستشاريه وصبيانه وبموافقته وشرعنة المليشيات وزيادة الانقسام في الدوله.

و اكد “جمعة” على أن من اهم انجازات السراج قائلا ” دعوة اسماء سليم بمبلغ 80 الف يورو للاحتفالات بفبراير وبعدها ذهبت لتونس وبكت علي معمر القذافي علي الهواء مباشر” ،فيما رأى المواطن “حسن زيدان” من سبها أن مافعله السراج هو “دخوله عبر فرقاطة” فحسب .

و رأى المواطن “على السلاك” من طرابس أن انجازات السراج تتسجد في “تعيينه للسلاك ناطقاً بقراجيمه”، فيما أعرب المواطن “محمد التليسى” من طرابلس عن “فشل” السراج في تأدية مهامه ، هذا و قال “طلال محمد بالحاج” من طرابلس أن انجازاته تكمن في “بيع الوطن فقط”، فيما شدد الناشط الحقوقي محمد بن لامة بضرورة الصبر ” 42 عام” ليرون انجازات هذا الرجل

و قالت “جميلة منير محمد” من طرابلس : ” الموت والخطف ودمار وقلة الحاجة والذل والهم والغم والفشل الداريع وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله المستعان”، أما محمد درباك من طرابلس قال “يمقرس في العصابات في طرابلس”

و على النقيض ..ووسط كل هؤلاء المعارضين ظهر عدد من المواطنين الذين أكدوا على أن السراج قام بالعديد من الإنجازات الحقيقية مثمنين الجهود التي يبذلها من أجل إعادة بناء الدولة

قال عبد الحكيم عيسي من طرابلس أن السراج “راجل سلام ورحاب”، أما محمد شنيبه من طرابلس قال أن السراج استطاع أن يحقق الامن في طرابلس “وهوا من اهم الانجزات …بارك الله فيه” حسب تعبيره

فيما قال محمد عبدو محمد من الزاوية أن “الامن والامان في المنطقة الغربية بس والباقي لاشي يشكر عليه … اخرج المقاتله من طرابلس.. وتحرير سرت من الدواعش”، و اعتبر احمد حليله من طرابلس الطريق الساحلى أفضل إنجاز له

الاستبيان الذي أجرته المتوسط أظهر أن المؤشرات تتزايد باتجاه عدم وجود إنجازات فعلية للسراج على أرض الواقع سوي بعض الاجتماعات السياسية التي يجريها و التي لا طائل منها، كما تبين أن عدد المواطنين الذين توافقوا حول هذا الرأي أغلبهم من مدينة طرابلس.

جدير بالذكر أن السراج تم اقتراحه في 8 أكتوبر 2015 رئيسا لحكومة الوفاق الوطني. وهو عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس – طرابلس.هو الرئيس المقترح لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا، وهو مهندس معماري بدأ مشواره السياسي كعضو في هيئة الحوار الوطني، ثم ترشح لعضوية مجلس النواب عن مدينة طرابلس، ثم اختير رئيساً للجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب وعضواً للجنة الطاقة.

