ليبيا تدعم حق السعودية في التصدي لأي اعتداء على أراضيها

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء على أراضيها.

وقال صالح في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إن “ليبيا تدين بأشـــــد العبـــارات الاعتــــداء السـافــــر علـى أراضــــي المملكــة العـربيــة السعوديــة الشقيقــة من قبــــل مليشيـــات الحوثييــن واستهــدافــها للمدنييــن والمنشآت المدنيــة بمجموعـة مـن الصـــواريـخ البالســتيـة فـي استمـرار لمـا ترتكبــه هــذه المليشـيـات من جرائـم واعتــداءات تزعــزع أمـن المنطقــة ودول الجـــوار”.

وأضاف، “وفي الوقـــــت الذي نُعبــــــر فيه عن استنكــــارنـا للاعتداء على أراضـــي المملكــة العربيــة السعوديــة ومحاولــــة استهــداف أمنهــا، نُعـلـن عن تضامننـا الكامل والشعـب الليبي مع المملكة العربية السعـودية قيـــادةً وحكومــةً وشعـباً وحقــها المشــروع في الحفـاظ على أمنــها وسـلامة أراضيـها وشعبـها والتصـدي لأي اعتــداء”.

وتابع قائلا، “نطالــب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة اتجاه هذا العدوان”.

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