آمر الكتيبة 152 يتعرض لإطلاق نار

استنكرت قبيلة أزوية ممثلة بالمجلس الأعلى السياسي والاجتماعي للقبيلة، الاعتداء الإجرامي الذي استهدف الرائد حكيم أمعزب الزوي، آمر كتيبة 152 مشاة بمدينة اجدابيا.

واعتبرت القبيلة في بيان لها أن هذا العمل الإجرامي، يهدف إلى زعزعة الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي .

وعبر المجلس الأعلى عن سعادته وفرحه بنجاة الرائد حكيم أمعزب من حادثة الاعتداء، مؤكداً أنه بخير وفي تمام الصحة والعافية، وقد تم التعرف على الجاني ، وهو الآن بين أيدي العدالة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه . وكان الرائد حكيم أمعزب حسب مصادر صحفية قد تعرض لإطلاق نار في ساعة الصباح الأولى من يوم الاثنين أمام منزلة، من قبل أحد الأشخاص قيل إنه في حالة سكر وقد تم التعرف عليه وضبطه من قبل الجهات الأمنية وهو الآن في السجن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية